Bischof ab Juli Vorstandschef bei W&W-Versicherungssparte

Von Deutsche Presse-Agentur

Mit der Schilderung schwerster Sexualverbrechen an einem wehrlosen Kind hat der Prozess gegen die beiden Hauptbeschuldigten im Missbrauchsfall Staufen begonnen. Das Paar hat eine Aussage angekündigt.

Beide ließen am Montag über ihre Anwälte vor dem Landgericht Freiburg mitteilen, dass sie sich am Nachmittag jeweils zur Sache und Person äußern wollen. Gleichzeitig beantragten sie dafür den Ausschluss der Öffentlichkeit. Ob dem Antrag stattgeben wird, sollte am Nachmittag entschieden werden.