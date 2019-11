Bischöfe im Südwesten fordern mehr Mut für den Klimaschutz

In einem gemeinsamen Appell rufen die vier Kirchen in Baden-Württemberg zu einem mutigeren Engagement gegen den Klimawandel auf. „Seien Sie mutig und stärken Sie die Perspektiven der Hoffnung für die Menschen, die schon heute in den Ländern des Südens unter dem Klimawandel leiden“, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Schreiben. Neben Erzbischof Stephan Burger (Erzdiözese Freiburg) und Bischof Gebhard Fürst (Diözese Rottenburg-Stuttgart) haben auch die beiden Landesbischöfe Jochen Cornelius-Bundschuh (Evangelische Landeskirche in Baden) und Frank Otfried July (Evangelische Landeskirche in Württemberg) den Appell unterzeichnet.

Durch jedes zehntel Grad Temperaturanstieg, das verhindert werde, würden Leid vermieden und Leben gerettet. „Es sind die Ärmsten und Schwächsten dieser Welt, die aufgrund ihrer individuellen, gruppenbezogenen oder geografischen Verletzlichkeit als erste und am stärksten vom Klimawandel betroffen sind“, mahnen die Bischöfe. Die Weltgemeinschaft dürfe Leid und Ungerechtigkeit auf Kosten der Ärmsten nicht dulden.

Das Pariser Klimaabkommen verpflichtet die Europäische Union ebenso wie Deutschland dazu, die durchschnittliche Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius und möglichst auf 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu begrenzen.

Appell der Bischöfe