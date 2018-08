Im Bundesvergleich fällt die Ernte in Baden-Württemberg relativ gut aus. „Sorgen machen uns aber die Futterbetriebe“, sagte Joachim Rukwied, Präsident des deutschen und des baden-württembergischen Bauernverbands, am Donnerstag in Waiblingen. Er äußerte sich erleichtert darüber, dass Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) am Mittwoch Hilfen für Bauern in Aussicht gestellt hat, die wegen der anhaltenden Dürre große Einbußen verzeichnen. Wann die Subventionen kommen, und wer genau davon profitieren wird, ist allerdings noch unklar. Von den bundesweit 10 000 Betrieben, die in ihrer Existenz bedroht seien, liegen laut Rukwied 500 bis 1000 im Südwesten.

Einbußen im einstelligen Prozentbereich

„Wir sind glimpflich davongekommen“, erklärte Rukwied zur Erntebilanz auf dem Hof von Volker Escher in Waiblingen-Hegnach. Die Ernteeinbußen im Südwesten bei Getreide und Raps liegen im einstelligen Prozentbereich. „Das sind keine signifikanten Unterschiede zum Vorjahr.“ Die Erträge seien regional aber sehr unterschiedlich – je nachdem, wo es ab und an regnete. Während der Süden Baden-Württembergs zum Teil überdurchschnittliche Erträge erzielte, fiel die Ernte im Nordteil eher unterdurchschnittlich aus. Durch die geringeren Mengen insgesamt auf dem Markt können die Bauern mit ihren Waren höhere Preise erzielen. Manche hielten ihre Waren allerdings zurück, weil sie auf noch höhere Preise spekulieren. Mühlen warteten derweil mit dem Einkauf, da sie auf eine gegenteilige Preisentwicklung hofften.

Nord-Süd-Gefälle beim Futteranbau

Von einem Nord-Süd-Gefälle sprach Rukwied auch beim Futteranbau. Im nördlichen Baden-Württemberg habe es regional seit Ende Juni nicht mehr geregnet. Er beziffert die Futtereinbußen hier auf 40 bis zu 55 Prozent. Im südlichen Landesteil verzeichneten die Bauern indes nur 25 Prozent weniger Erträge bei der Grünlandernte und beim Silomais. „Das führt dazu, dass Futterbaubetriebe in Futterknappheit geraten“, sagte Rukwied und plädierte für Futterbörsen, um Anbieter und Tierhalter zusammenzubringen. Marco Eberle vom Landesbauernverband sieht hier die Kreisbauernverbände in der Pflicht.

Mehr entdecken: Maisernte schon im August statt im Oktober

Bundesargrarministerin Klöckner hatte am Mittwoch 150 bis 170 Millionen Euro für existenzbedrohte Bauern in Aussicht gestellt. Die Länder sollen den selben Betrag ergänzen. Südwest-Agrarminister Peter Hauk (CDU) rechnet für Baden-Württemberg mit Schäden in Höhe von 50 Millionen Euro. Die Hälfte davon soll der Staat zahlen – also je 12,5 Millionen Euro der Bund und das Land. Klar ist bisher aber nur, dass Bauern, die Ausfälle von mehr als 30 Prozent haben und in ihrer Existenz bedroht sind, Hilfen bekommen sollen. Auf die Fragen, auf welchen Vergleichszeitraum sich die 30 Prozent beziehen sollen, und wie ein Landwirt seine Bedürftigkeit nachweisen soll, hat weder Rukwied noch die Politik bislang eine Antwort.

Unklar: Schutz vor Extremwetter

„Jetzt sind der Bund und die Länder gefordert, das Prozedere schnell zu klären“, sagte Rukwied. Um die betroffenen Bauern liquide zu halten, hofft er auf Zahlungen noch in diesem Jahr. Er verweist auf Klöckners Hinweis, dass die Länder Abschlagszahlungen leisten könnten. Minister Hauk will sich auf Anfrage noch nicht konkret dazu äußern. Eine Sprecherin verweist auf die Bund-Länder-Vereinbarung zu den Dürrehilfen, die in den kommenden Wochen getroffen werden soll.

Unklar ist weiterhin, wie sich Landwirte besser vor Ernteausfällen durch extreme Wetterlagen schützen sollen. „Es ist wirklich ein schwieriges Unterfangen für uns, hier die richtigen Lösungen zu finden“, sagte Rukwied. Minister Hauk fordert lange schon ein Bündel von Maßnahmen, um das Risiko zu minimieren: So sollen Bauern steuerfreie Risiko-Rücklagen bilden können, um extreme Jahre besser verkraften zu können. Bei der Agrarministerkonferenz im Herbst will Hauk zudem um Unterstützung für eine Mehrgefahrenversicherung mit staatlicher Beteiligung kämpfen. Darüber werde auch der Bauernverband im Herbst sprechen, so Rukwied.

Die Ernte im Südwesten

Wintergerste: Der Ertrag liegt vier Prozent unter dem langjährigen Mittel und zehn Prozent unter dem Vorjahresergebnis. Die Qualität ist gut. Erzielten Bauern im Vorjahr 125 Euro pro Tonne, sind es derzeit etwa 170 Euro.

Winterweizen: Minus acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr, minus vier Prozent im Vergleich zum langjährigen Mittel. Der Weizen hat eine sehr gute Backqualität. 2017 bekamen Bauern pro Tonne 150 Euro, jetzt sind es etwa 195 Euro.

Winterweizen. (Foto: dpa)

Sommergerste (Braugerste): Die Ernte ist drei Prozent geringer als 2017, zwei Prozent geringer als im langjährigen Mittel. Die Brauqualität ist gut. Erzeuger bekommen pro Tonne 220 Euro (2017: 180 Euro).

Sommergerste. (Foto: dpa)

Raps: Der Ertrag liegt acht Prozent unter dem Vorjahresniveau und zehn Prozent unter dem langjährigen Mittel. Die Ölgehalte sind mit 42 bis 45 Prozent gut. Der Preis pro Tonne stieg von 330 Euro im Vorjahr auf derzeit 360 Euro.

Raps. (Foto: Imago)

Heu: Hier gibt es die größten Einbußen. Deshalb ist der Preis für 100 Kilogramm von zehn Euro im Vorjahr auf aktuell 17 Euro gestiegen.

Staubige Angelegenheit nach der Dürre: die Heuernte.

Silomais: Die Ernte hat bereits Anfang August begonnen – ein Monat früher als üblich. Zum genauen Ertrag und zur Preisentwicklung gibt es keine verlässlichen Daten, erklärt Marco Eberle vom Landesbauernverband. Das gelte auch für den Körnermais. Dieser wurde zum Teil wegen der Dürre bereits gehäckselt und landete auch im Silo.

Silomais. (Foto: Imago)

Kartoffeln: Die Ernte hat gerade erst begonnen. Bundesweit rechnet Bauernpräsident Joachim Rukwied mit einer Halbierung des Ertrags. Auch Baden-Württemberg erwarte eine unterdurchschnittliche Ernte.

Kartoffeln. (Foto: Imago)

Wein: Die Weinlese beginnt erst. Laut Rukwied ist 2018 aber ein gutes Jahr für Winzer. Er rechnet mit einer frühen Ernte und sehr guter Qualität.

Weintrauben. (Foto: Imago)

Äpfel: Das Statistische Landesamt rechnet mit einer deutlich überdurchschnittlichen Ernte. Sie wird das langjährige Mittel zum Teil um 30 bis 40 Prozent übertreffen.

Die Apfelernte liegt über dem Durchschnitt. (Foto: Imago)

Ökologischer Landbau: Beim ökologischen Getreidebau reichen die Erträge – wie beim konventionellen – von sehr gut bis verlustreich. Die Preisentwicklung am Ökogetreidemarkt ist generell stabiler als am konventionellen Markt. Die Qualität ist sehr gut. Die Futterversorgung ist ebenfalls angespannt: Biofutter ist schwer zu bekommen.

Beim Biolandbau sind die Erträge unterschiedlich ausgefallen. (Foto: Imago)

Mehr entdecken: Bauern müssen sich an den Klimawandel anpassen