Ein Birnbaum hat den Sturz eines zwei Jahre alten Mädchens aus einem Fenster der ersten Etage abgebremst. Die Kleine trug laut Polizei bei dem Vorfall am Donnerstagmorgen in Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) nur leichte Verletzungen davon. Nach Auskunft der Polizei vom Freitag stieg das Kleinkind in einem unbeobachteten Moment auf ein Sofa, lehnte sich über die Fensterbank und stürzte aus dem geöffneten Fenster heraus. Dabei bremste der Birnbaum das Kind ab, bevor es auf dem Boden zum Liegen kam. Zum Zeitpunkt des Sturzes war die 27 Jahre alte Mutter des Kindes in der Wohnung anwesend.

PM