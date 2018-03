Den diesjährigen Wettbewerb „Natur nah dran“ haben 13 baden-württembergische Kommunen gewonnen. Für die naturnahe Umgestaltung und dauerhafte Pflege von Grünanlagen erhalten die Sieger jeweils bis zu 15 000 Euro Fördermittel, wie das Umweltministerium am Montag in Stuttgart mitteilte. Ziel des Projektes ist es, die biologische Vielfalt in Kommunen zu unterstützen.

In diesem Jahr gewannen die Städte Eberbach, Ettenheim, Hechingen, Ladenburg, Mosbach, Oberkirch, Vaihingen an der Enz und Walldorf sowie die Gemeinden Argenbühl, Ehningen, Kusterdingen, Offenau und Walzbachtal.

Organisiert und gefördert wird das Projekt durch den Naturschutzbund Baden-Württemberg (NABU) und das Umweltministerium. Insgesamt beteiligten sich 64 Kommunen am diesjährigen Wettbewerb.

Informationen des NABU zum Projekt "Natur nah dran"