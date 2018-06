Bioethanol-Hersteller CropEnergies drosselt Erwartungen

Mannheim (dpa/lsw) - Der Bioethanol-Hersteller CropEnergies drosselt nach einem Umsatzrekord die Erwartungen. Im Geschäftsjahr 2012/13 (28.2.) legten die Erlöse um 20 Prozent auf 688,7 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Dienstag in Mannheim mitteilte. Als Grund für das Plus wurden höhere Produktions- und Absatzmengen genannt. Der Gewinn sprang im Jahresvergleich von 30,2 auf 57,2 Millionen Euro.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen, das mehrheitlich zum Südzucker-Konzern gehört, einen in etwa stabilen Umsatz. Das operative Ergebnis, das zuletzt mit 87 Millionen einen Rekordwert erreichte, werde sich „normalisieren“ und bei 50 bis 60 Millionen Euro liegen. Das wäre das Niveau des Jahres 2011/12. Die ersten Monate des neuen Geschäftsjahres seien unterdurchschnittlich gewesen, hieß es. Das Unternehmen stellt vor allem Bioethanol her, das in erster Linie als Kraftstoff zum Einsatz kommt.

