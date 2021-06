Bio-Bauer Mammel setzt mit Knoblauch eine Duftmarke auf der Schwäbischen Alb

Die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis Ravensburg hat am Freitag wieder den zweiten Tag in Folge unter dem kritischen Wert von 50 gelegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Freitagmorgen einen Wert von 43,8. Er gibt an, wie viele Menschen sich innerhalb von sieben Tagen auf hunderttausend Einwohner heruntergerechnet neu mit Sars-2 infiziert haben. Liegt der Wert bis einschließlich Montag konstant unter 50, könnten im Kreis Ravensburg ab Dienstag weitere Lockerungen in Kraft treten.