Der kriselnde Industriedienstleister Bilfinger sieht die Trendwende gekommen und will 2018 dank neuer Angebote zulegen. Das vergangene Jahr hat das Unternehmen mit roten Zahlen beendet. Der kostspielige Konzernumbau und Altlasten in den USA sorgten 2017 für einen Verlust in Höhe von 89 Millionen Euro, wie das SDax-Unternehmen am Mittwoch in Mannheim mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte der Konzern dank Einnahmen aus dem Verkauf des Immobiliengeschäfts noch einen Überschuss von 271 Millionen Euro ausgewiesen.

Die Leistung rutschte 2017 zwar im Jahresvergleich um fünf Prozent auf gut vier Milliarden Euro ab, doch in der zweiten Jahreshälfte konnte Bilfinger wieder organisch wachsen. Der Auftragseingang erreichte mit knapp 4,06 Milliarden Euro das Vorjahresniveau.

2018 erwartet Bilfinger nun eine deutliche Steigerung. Den nötigen Schub sollen zusätzliche Investitionen in die Geschäftsentwicklung bringen, etwa in die Markteinführung eines Digitalisierungsangebots.