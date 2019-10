Biles erneut Mehrkampf-Weltmeisterin: Seitz auf Rang sechs

US-Star Simone Biles hat sich bei der Turn-WM in Stuttgart zum fünften Mal in ihrer Karriere den Mehrkampftitel gesichert. Mit 58,999 Punkten lag die 22 Jahre alte Turn-Königin am Donnerstag im Finale klar vor der Chinesin Tang Xijing (56,899) und der Russin Angelina Melnikowa (56,399).

Einen hervorragenden Wettkampf zeigte das deutsche Top-Duo Elisabeth Seitz und Sarah Voss. Lokalmatadorin Seitz holte als Sechste mit 15,999 Punkten die beste Mehrkampf-Platzierung ihrer Laufbahn, die 19 Jahre alte Kölnerin Voss kam mit 54,898 Zählern bei ihrer ersten WM auf einen hervorragenden zehnten Rang in dem Weltklassefeld.

