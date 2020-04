Bildungsgewerkschaft fordert klare Konzepte für Hochschulen

Angesichts des wegen der Corona-Pandemie nur digital beginnenden Sommersemesters hat die Bildungsgewerkschaft GEW vor Gefahren für die Qualität der Lehre gewarnt. Viele Hochschulen fühlten sich allein gelassen, kritisierte die GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz am Sonntag. „Die Lehre darf in den nächsten Wochen nicht zur digitalen Online-Spielwiese werden.“ Die Hochschulen starten nach dem Ende der Semesterferien am Montag wieder in den Lehrbetrieb - aber nur digital.

Notwendig seien konkrete Aussagen zu Qualitätskriterien und zum Datenschutz bei den eingesetzten Online-Lernformen, sagte Moritz. Vom Wissenschaftsministerium erwarte man klare Konzepte für die rund 360 000 Studierenden.

