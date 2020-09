Bildung in der Pandemie: 1,5 Millionen Schüler zurück in den Schulen im Südwesten

Die Zahl der neuen Corona-Fälle ist in den vergangenen Wochen auch am Bodensee wieder angestiegen. Grund zur Sorge oder, wie manch Kritiker behauptet, lediglich die logische Konsequenz daraus, dass intensiver getestet wird? Das Landratsamt hat nun auf Nachfrage eine Übersicht vorgelegt, die für den bisherigen Verlauf der Pandemie im Bodenseekreis die Zahl der Infizierten in Relation zur Anzahl der vorgenommenen Tests setzt. Diese Übersicht dokumentiert, dass seit Juli deutlich mehr getestet worden ist, aber auch der Anteil positiver ...