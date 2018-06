Werke von Dürer, Rembrandt oder Degas in der Kunsthalle Karlsruhe können jetzt auch im Internet studiert werden: Die staatliche Einrichtung hat Aufnahmen von zunächst 50 Bildern in hoher Auflösung dem Google Art Project zur Verfügung gestellt. Dies sei eine große Chance, die Sammlung einem internationalen Publikum digital zugänglich zu machen, sagte Kunsthallen-Geschäftsführer Otmar Böhmer am Dienstag. Mit dabei sind etwa „Das Urteil des Paris“ von Lucas Cranach dem Älteren oder „Der Eiffel-Turm“ von Robert Delaunay. Das Angebot soll weiter ausgebaut werden, kündigte die Kunsthalle an.

Werke der Kunsthalle Karlsruhe beim Google Art Project