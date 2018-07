In Baden-Württemberg hat es im vergangenen Jahr im bundesweiten Vergleich relativ oft geblitzt. Bei einem Ranking, das am Donnerstag veröffentlicht wurde, belegte der Südwesten den fünften Platz. Insgesamt gab es landesweit im vergangenen Jahr 50 934 Blitzeinschläge, wie der Blitz-Informationsdienst in München mitteilte. Demnach wurden im Südwesten durchschnittlich 1,43 Einschläge pro Quadratmeter gemessen.

Noch öfter blitzte es in Sachsen, Hessen, Berlin und Thüringen. Sachsen war 2017 das blitzreichste Bundesland. Dort blitzte es 37 901 Mal. Der Informationsdienst registrierte in dem Bundesland 2,06 Blitze pro Quadratkilometer.

2016 stand Baden-Württemberg im Ranking der Bundesländer mit 51 024 Blitzeinschlägen nach Bayern und Nordrhein-Westfalen an dritter Stelle. Bundesweit gab es 2017 laut Blitzatlas insgesamt 443 000 Blitzeinschläge - 9000 mehr als im Vorjahr.

Nach dem blitzarmen 2016 seien im vergangenen Jahr dennoch relativ wenige Blitze niedergegangen, wie die Autoren vom Blitzatlas mitteilten. Warme Kaltwetterfronten - eine Voraussetzung für heftige Gewitter - fielen demnach nicht so ausgeprägt aus.

Erstmals stellte der Blitzatlas Werte in europäischen Nachbarländern zur Verfügung. Demnach zeigte sich insbesondere Slowenien mit im Schnitt 4,53 Einschlägen als blitzreichste Region Europas heraus. Für die Statistik registrieren europaweit 160 Messstationen jeden Blitz, der die Erde erreicht - egal ob Gebäude, Baum, Mast oder Boden. Der Ort des Einschlags lässt sich mit der neuesten Software nach Angaben der Experten auf rund 100 Meter genau bestimmen.

Blitzinformationsdienst