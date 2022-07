Bikini-Museum: Sonderschau zum Todestag von Amy Winehouse

Zum elften Todestag der Sängerin Amy Winehouse lädt das BikiniArtMuseum in Bad Rappenau im Kraichgau zu einer Sonderschau. 15 originale Bikinis und Kleidungsstücke aus dem Besitz der Sängerin sollen ab Samstag in der Ausstellung unter dem Titel „Zwischen Blues und Bikini“ gezeigt werden, wie das Museum am Mittwoch mitteilte.

Die Kleidungsstücke wurden allesamt bei einer Auktion im November 2021 von dem Museum erworben und werden nun erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. „Die Exponate illustrieren anschaulich Amy Winehouse' ganz persönliche Beziehung zu Bademode und bauen eine Brücke zu ihrem Leben abseits von Bühne und Blitzlichtgewitter“, teilte das Museum mit. Zudem will die Ausstellung dem Mythos des „Club 27“ auf den Grund gehen: Die Britin Winehouse („Back to Black“, „Rehab“) war am 23. Juli 2011 im Alter von 27 Jahren gestorben. Ist es Zufall, dass sie und eine Reihe weiterer Musiklegenden wie Kurt Cobain oder Janis Joplin derart jung starben?

Vom 23. Juli bis zum 31. März 2023 wird die Sonderausstellung im BikiniArtmuseum zu sehen sein - danach wird sie auf Wanderschaft gehen und ab April 2023 für Leihanfragen zur Verfügung stehen.

Bikiniartmuseum

