Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Forbach (Kreis Rastatt) gestorben. Der Mann stürzte am Donnerstagnachmittag mit seinem Motorrad im Kurvenbereich einer Bundesstraße, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Biker prallte gegen eine Leitplanke und erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Unfallursache und das Alter des Mannes waren zunächst nicht bekannt.

Mitteilung der Polizei