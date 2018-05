Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Herbrechtingen (Landkreis Heidenheim) getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 53-Jährige am Mittwochabend auf einer Kreuzung abbiegen - dabei übersah er ein entgegenkommendes Auto. Der Zusammenprall war so heftig, dass der Biker noch am Unfallort starb.