Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Herbrechtingen (Landkreis Heidenheim) getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 53-Jährige am Mittwochabend auf einer Kreuzung abbiegen - dabei übersah er ein entgegenkommendes Auto einer 20 Jahre alten Frau. Diese versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Der Zusammenprall war so heftig, dass der Biker noch am Unfallort starb.

