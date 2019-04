Ein 38-jähriger Motorradfahrer ist bei einem gefährlichen Überholmanöver nahe Herbrechtingen (Landkreis Heidenheim) getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Biker am Montagabend in einer Kurve ein Auto und einen Bus überholen. Dabei streifte er einen entgegenkommenden Wagen und krachte mit voller Wucht in die Leitplanke. Der Biker kam in eine Klinik, wo er starb. Sein 18 Jahre alter Sozius überlebte schwer verletzt.