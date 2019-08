Ein 20-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Bad Wildbad (Landkreis Calw) lebensgefährlich verletzt worden. Er war am Samstagnachmittag in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Biker wurde an der Unfallstelle wiederbelebt und danach zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.