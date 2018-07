Biker überholt auf Hinterrad und stürzt Abhang hinab

Ein Motorradfahrer hat in Neuffen (Kreis Esslingen) auf dem Hinterrad ein Auto überholt und ist dann einen Abang hinab gestürzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der 28-Jährige sein Motorrad am Montagabend kurz nach einer Linkskurve so stark beschleunigt, dass das Vorderrad abhob und er auf dem Hinterrad überholte. Kurz vor der nächsten Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Er rutschte unter einer Leitplanke hindurch und stürzte etwa 25 Meter einen Abhang hinunter. Das Motorrad verkeilte sich in der Leitplanke. Einsatzkräfte der Bergwacht halfen dem Schwerverletzten - ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik. Der Schaden liegt bei rund 10 000 Euro.

Meldung der Polizei Reutlingen