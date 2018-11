Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben den Einzug in die Hauptrunde der Champions League verpasst. Der Bundesligist verlor am Sonntag in Ludwigsburg gegen den norwegischen Meister Vipers Kristiansand mit 26:34 (12:16). Der deutsche Vizemeister hat damit vor dem abschließenden Gruppenspiel am kommenden Sonntag in Bukarest keine Chance mehr auf einen der ersten drei Plätze, die zum Weiterkommen berechtigen. Beste Werferin der Mannschaft von Trainer Martin Albertsen war Maura Visser mit sechs Toren.

