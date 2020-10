Die Handball-Frauen der SG BBM Bietigheim haben ihren ersten Sieg in der diesjährigen Gruppenphase der Champions League knapp verpasst. Der schwäbische Bundesligist verlor am Sonntag in Ludwigsburg eine umkämpfte Partie gegen das russische Team Rostov-Don mit 31:32 (16:17). Damit mussten die Bietigheimerinnen trotz der sieben Tore von Antje Lauenroth die vierte Niederlage im vierten Spiel hinnehmen. Die nächste Chance auf einen Sieg hat der Bundesligist am Samstag beim Spiel in Slowenien gegen RK Krim Mercator.

Spielplan

Statistik