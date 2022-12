Bietigheimer Handballerinnen kassieren nächste Niederlage

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben die erhoffte Revanche in der Champions League gegen den HC Odense verpasst und den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Eine Drei-Tore-Führung zur Halbzeit reichte dem deutschen Meister am Sonntag in Ludwigsburg beim 24:27 (16:13) gegen das dänische Team nicht zum erhofften Sieg. Zur Halbzeit hatte die Mannschaft von Trainer Markus Gaugisch mit 16:13 vorn gelegen. Nach knapp zehn Minuten der zweiten Hälfte gerieten die Gastgeberinnen dann jedoch in Rückstand und lagen zwischenzeitlich mit sechs Treffern hinten.

Julia Maidhof war mit sechs Toren erfolgreichste Werferin des Teams, das in der Champions League die zweite Niederlage nacheinander hinnehmen musste. In der Gruppe A rutschten die Bietigheimerinnen hinter Odense auf den vierten Rang ab. Die Chance auf das nächste Erfolgserlebnis in der Königsklasse gibt es am 8. Januar im Auswärtsspiel beim slowenischen Club Krim Ljubljana.

Ende Oktober war in Dänemark die imposante Siegesserie des deutschen Spitzenteams gerissen. Nach wettbewerbsübergreifend 63 Spielen ohne Niederlage hatten die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim bei Odense Handbold mit 24:31 verloren.

Statistik

Tabelle

Kader SG BBM Bietigheim

© dpa-infocom, dpa:221218-99-945055/2