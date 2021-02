Bietigheimer Handballerinnen holen Weltmeisterin Smits

Handball-Bundesligist SG BBM Bietigheim hat die nächste niederländische Weltmeisterin verpflichtet. Die 26 Jahre alte Rückraumspielerin Inger Smits kommt zur neuen Saison und folgt damit ihrer Landsfrau Kelly Dulfer, mit der sie aktuell noch beim Ligarivalen Borussia Dortmund spielt. Das gaben die Schwaben am Montag bekannt. 2019 gewann das Duo an der Seite von Danick Snelder, die bereits in Bietigheim unter Vertrag steht, WM-Gold in Japan.

© dpa-infocom, dpa:210201-99-258677/2

