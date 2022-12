Bietigheimer Handballerinnen 25:25 gegen Brest

Die Bundesliga-Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben in der Champions League die Tabellenführung in der Vorrundengruppe A verloren. Im ersten Königsklassenspiel nach der EM-Pause kam der deutsche Meister am Sonntag in der Ludwigsburger MHP-Arena gegen den französischen Club Brest Bretagne Handball nicht über ein 25:25 (14:13) hinaus. Dabei verspielte die Mannschaft von Trainer Markus Gaugisch in der zweiten Halbzeit einen zwischenzeitlichen Sechs-Tore-Vorsprung.

Mit nun zehn Zählern rutschte Bietigheim auf Rang drei hinter dem Spitzenreiter Vipers Kristiansand aus Norwegen sowie dem rumänischen Club CSM Bucuresti, die beide elf Zähler haben. Die besten zwei Teams der beiden Gruppen sind am Ende direkt für das Viertelfinale qualifiziert. Beste Werferin der Bietigheimerinnen war Kelly Dulfer mit sieben Toren. Am kommenden Samstag (18.00 Uhr) tritt die SG BBM in der nächsten Champions-League-Partie in Brest an.

