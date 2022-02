Die Bietigheim Steelers setzen auch in der kommenden Saison auf Trainer Daniel Naud. Das teilte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Freitag mit. Der 59 Jahre alte Kanadier Naud hatte die Steelers in der vergangenen Saison zum Aufstieg geführt. Momentan kämpft der Club gegen den Abstieg aus der höchsten deutschen Eishockey-Liga.

Vereinsmitteilung

