Bietigheim Steelers holen Verteidiger Atkinson aus Ungarn

Die Bietigheim Steelers haben zur kommenden Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den kanadischen Verteidiger Joshua Atkinson verpflichtet. Der 29-Jährige wechselt vom ungarischen Club Fehervar AV19 zu den Schwaben, wie sie am Montag mitteilten. „Josh komplettiert unsere Defensive“, sagte Geschäftsführer Volker Schoch. „Er ist ein sehr solider Verteidiger mit Zug zum Tor. Bei all seinen bisherigen Stationen hat er bereits gezeigt, was er kann. Er bringt Erfahrung und die nötigen körperlichen Voraussetzungen mit, um uns weitere Stabilität zu bringen.“

