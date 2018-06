Bier und Fritten auf Straßburger „Christkindelsmärik“ - ausnahmsweise

Das ist im höchsten Grade unüblich: Auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt gibt es in diesem Jahr neben Glühwein und Weihnachtsgebäck auch Bier und Fritten - zu Ehren des Gastlandes Belgien. „Alle wissen, dass dies belgische Spezialitäten sind, deshalb machen wir eine Ausnahme“, begründet Oberbürgermeister Roland Ries diese sonst auf dem „Christkindelsmärik“ verpönten Profangenüsse.

Mit Musik und feierlichem Lichterglanz wird der Weihnachtsmarkt am Freitagabend (28. November) eröffnet. Bis zum 31. Dezember werden etwa zwei Millionen Besucher aus dem In- und Ausland erwartet. Sie hatten im vergangenen Jahr für einen Umsatz von 250 Millionen Euro gesorgt. 300 Stände sind in der Innenstadt aufgebaut. Dieser älteste Weihnachtsmarkt Frankreichs wurde 1570 erstmals in Dokumenten erwähnt, und Straßburg nutzt diese Tradition, um sich als Weihnachtshauptstadt zu profilieren. Zusammen mit dem Weihnachtsmarkt in Dresden zählt er zu den ältesten Europas.

