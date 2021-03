Bienenvölker im Wert von rund 10 000 Euro haben bislang Unbekannte am Wochenende bei Ravensburg gestohlen. Nach Polizeiangaben vom Montag öffneten sie gewaltsam einen Bauwagen und nahmen alle dort untergebrachten Völker mit. An einem weiteren Bienenstand in der näheren Umgebung stahlen vermutlich die selben Täter Holzkisten mit Ablegern der Bienenvölker.

