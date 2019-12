Von Deutsche Presse-Agentur und Schwäbische Zeitung

Aus dem Ausflug zum Stuttgarter Weihnachtsmarkt ist für Steffen Gödecke nichts geworden.

Die Bahn war schuld — oder die Elektronik, je nachdem. Denn der Aufzug am Ludwigsburger Bahnhof war defekt, für Rollstuhlfahrer Gödecke rückten Bahnsteig und Glühwein in unerreichbare Ferne. Das soll sich ändern, nicht nur in Ludwigsburg, wo der Bahnhof im kommenden Jahr für einen zweistelligen Millionenbetrag saniert wird.

Mit einem Finanzierungspaket über 430 Millionen Euro sollen weitere Bahnhöfe im Südwesten in den kommenden ...