Biene sticht Allergiker auf Motorrad - Mann fällt in Ohnmacht

Der Stich einer Biene hat bei einem Motorradfahrer während der Fahrt eine allergische Reaktion ausgelöst. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, geriet die Biene am Donnerstag durch das offene Visier in den Helm des 33 Jahre alten Mannes und stach zu.

Da der Fahrer von seiner Allergie wusste, hielt er an der nächsten Bushaltestelle in Horb (Kreis Freudenstadt) an, um ein Gegenmittel einzunehmen. Doch es war schon zu spät, denn der Mann fiel in Ohnmacht. Dies hatten Passanten beobachtet. „In einem lichten Moment konnte er seinen Helfern sagen, was geschehen war“, sagte ein Polizeisprecher in seiner Mitteilung. Der Mann kam ins Krankenhaus.

