Biber töten? Das soll in Baden-Württemberg bald leichter möglich sein

Von Schwäbische Zeitung

Nach einem Streit in Ulm, bei dem ein Mann lebensgefährlich verletzt wurde, suchen Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt mit einem Phantombild nach dem mutmaßlichen Täter.

Die gewalttätige Auseinandersetzung ereignete sich nach Angaben der Ermittler am vergangenen Samstag gegen 1.50 Uhr unterhalb der Steinernen Brücke im Bereich des Fußgängerstegs über die Blau an der Schwörhausgasse Ecke Weinhofberg. Ein 49 Jahre alter Mann erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen am Kopf.