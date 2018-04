BGH: verhandelt zu Kartellstreit um Holzverkauf im Land

Der Kartellstreit um die Holzvermarktung in Baden-Württemberg geht heute (11.30 Uhr) am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in seine vorerst letzte Runde. Es geht dabei um eine Entscheidung des Bundeskartellamtes, wonach die langjährige Praxis von zentral zuständigen Förstern im Südwesten gegen das Kartellrecht verstößt. Die Behörde hatte dem Land den Verkauf von Holz aus privatem und kommunalem Wald untersagt. Außerdem verbot es, dass die Förster sowohl im Staats- und Kommunalforst wie auch in Privatwäldern für bestimmte Tätigkeiten zuständig sind. Das Land klagte, verlor in der Vorinstanz und zog vor den BGH. (Az.: KVR 38/17)

Beschluss Bundeskartellamt vom 15. Juli 2015