BGH urteilt über Veröffentlichung von Fotos aus Museum

Ein Mann lädt ohne Genehmigung selbst gemachte Fotos von Gemälden in einem Museum im Internet bei Wikipedia hoch. Nun entscheidet die Justiz. Im Streit zwischen den Reiss-Engelhorn- Museen in Mannheim und dem Fotografen verkündet der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe heute das Urteil.

Die Museumsleitung untersagt den Angaben zufolge das Fotografieren ohne Genehmigung in ihrem Haus ausdrücklich. Die Gemälde selbst sind gemeinfrei. Das heißt, sie unterliegen 70 Jahre nach dem Tod der Künstler nicht mehr dem Schutz des Urheberrechts.

Zudem geht es bei dem Fall um eingescannte und veröffentlichte Bilder aus einem Katalog. Das Museum hat den Mann, der Fotos und Scans gemacht hat, auf Unterlassung verklagt und in den Vorinstanzen Recht bekommen (Az.: I ZR 104/17).

Terminhinweis BGH

