Zum 70. Jubiläum haben sich Bundesgerichtshof (BGH) und Bundesanwaltschaft auch kritisch mit ihrer eigenen Vergangenheit auseinandergesetzt. Wie BGH-Präsidentin Bettina Limperg am Donnerstag bei einer Gesprächsrunde im SWR-Fernsehen sagte, würden Übergänge und Kontinuitäten von der NS-Zeit in die Bundesrepublik näher beleuchtet.

Die Vergangenheit sei zwar punktuell schon teils erforscht. Systematisch aufbereitet sei die Nachkriegszeit jedoch noch nicht, sagte Limperg. „Es ist an der Zeit, dass wir uns diesen Fragen stellen.“ Ein Forschungsvorhaben untersuche deshalb etwa, inwieweit persönliche Karrieren fortgeführt wurden und inwieweit dadurch die Rechtsprechung beeinflusst worden sei. Auch Generalbundesanwalt Peter Frank lässt die Geschichte seiner Behörde durchleuchten.

Anstelle des geplanten großen Festaktes mit mehr als 1000 Gästen wurde der 70. Geburtstag wegen Corona mit einer Gesprächsrunde im BGH via SWR-Fernsehen und per Livestream im Internet gefeiert.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, gratulierten per Videobotschaft. An einer Talk-Runde nahmen unter anderem Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) und der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) teil.

Der BGH wurde mit der bei ihm angesiedelten Bundesanwaltschaft als oberste Instanz für Zivil- und Strafverfahren am 1. Oktober 1950 in Karlsruhe gegründet und mit einem Festakt am 8. Oktober 1950 eröffnet. Die Zahl der Richter wuchs von damals 64 auf inzwischen mehr als 150. In Leipzig gibt es eine Dependance. Mit BGH, Bundesanwaltschaft und Bundesverfassungsgericht gilt Karlsruhe als Residenz des Rechts in Deutschland.

