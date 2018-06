Bewusstloser Fahrer fährt auf Autos auf: Zwei Verletzte

Ein bewusstloser Autofahrer hat in Stuttgart-Vaihingen mehrere Unfälle verursacht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, verlor der 47-Jährige am frühen Abend auf der Bundesstraße 14 kurz nach dem Johannesgrabentunnel die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er touchierte zunächst die Leitplanke, streifte zwei Wagen und prallte dann gegen drei andere im Stau stehenden Autos. Der Fahrer und seine 42 Jahre alte Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. In einem der anderen Wagen wurde eine 15-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf insgesamt etwa 50 000 Euro. Es bildete sich ein längerer Stau, weil zwei Fahrspuren in Richtung Autobahn gesperrt waren.