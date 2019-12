Etwa 25 Menschen haben sich aus einer brennenden Flüchtlingsunterkunft in Wendlingen am Neckar (Kreis Esslingen) gerettet. Der Zimmerbrand war am Donnerstagmorgen aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Feuerwehr konnte die Flammen zügig löschen. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht. Die Bewohner kamen in eine Notunterkunft. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei mehreren Zehntausend Euro.