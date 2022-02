Bewohner nach Brand in Fachwerkhaus im Krankenhaus

Nach einem Brand in einem Fachwerkhaus in Bretten (Landkreis Karlsruhe) ist am Mittwochmorgen eine Person mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die restlichen Bewohner hätten das Haus unbeschadet verlassen können, teilte die Polizei mit. Für die Löscharbeiten musste eine angrenzende Bahnstrecke zwischen Bruchsal und Mühlacker zeitweise gesperrt werden. Das Haus selbst sei wohl nicht mehr zu retten, sagte ein Sprecher. Auch Anwohner umliegender Häuser hätten vorsorglich ihre Wohnungen verlassen. Die Brandursache war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:220209-99-39419/2

© dpa-infocom, dpa:220209-99-39419/2