Bewohner bei Brand in Wohnhaus lebensgefährlich verletzt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart ist ein 37-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte eine Anruferin das Feuer am Donnerstag gemeldet und auch angegeben, dass im Haus noch ein Mensch sei. Als die Feuerwehr eintraf, drang bereits dichter Rauch aus Räumen im zweiten Stock. In der Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte den lebensgefährlich verletzten 37-Jährigen. Der Mann erlitt Brandverletzungen und eine starke Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr löschte den Brand und lüftete die Wohnungen. Die Brandursache war zunächst unklar, ebenso wie der Sachschaden.