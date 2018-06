Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle in Reutlingen

Ein bewaffneter Täter hat in der Nacht zum Donnerstag in Reutlingen eine Tankstelle überfallen. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte der Mann den Mitarbeiter in der Tankstelle mit einer Waffe und floh dann zu Fuß. Niemand wurde verletzt. Nähere Angaben zur Beute und zum Täter sind bisher nicht bekannt.