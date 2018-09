Ein bewaffneter Täter hat eine Tankstelle in Nagold (Landkreis Calw) überfallen. Der maskierte Mann habe Geld gefordert und sei schließlich mit einem niedrigen dreistelligen Betrag zu Fuß geflüchtet, teilte die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mit. Sofort nach der Tat am späten Mittwochabend wurde eine Fahndung mit einem Hubschrauber und mehreren Streifenwagen eingeleitet. Diese blieb aber erfolglos.

Pressemitteilung der Polizei