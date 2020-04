Bewaffneter Raubüberfall am Freitagmorgen in Schwenningen

Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagvormittag einen Mitarbeiter eines Discounters in der Schwenninger Innenstadt mit einem Messer bedroht. Dies berichtet die Polizei.

Wegen Raub ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen bislang unbekannten Täter, der am Freitag gegen 10 Uhr einen Kassierer einer Norma-Filiale in der Harzerstraße mit einem Messer bedroht hat. Laut Polizeimitteilung zog der Unbekannte beim Bezahlvorgang ein Messer und versuchte in die geöffnete Kasse zu greifen. Da dies der Kassierer abwehren konnte, rannte der Täter aus dem Discounter und flüchtete mit einem entwendeten Milchgetränk in Richtung Alleenstraße.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Zwischen 20 und 25 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter groß, dunkle kurze Haare, dunkle Augen, helle Hautfarbe, schlank, bekleidet mit schwarzer Softshell-Jacke mit Kapuze, schwarzer Jeans und schwarzen Sportschuhen mit weißer Sohle. Das mitgeführte Messer hat eine Länge von etwa zwölf bis 15 Zentimeter. Gesucht werden Zeugen, die den Täter gesehen haben oder Hinweise zu ihm geben können. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier VS-Schwenningen unter Telefon 07720/8 50 00 entgegen.