Ein unbekannter Täter mit einer Spiderman-Maske hat eine Tankstelle in Karlsruhe ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, trat der maskierte Mann in der Nacht zum Donnerstag an den Nachtschalter der Tankstelle heran, bedrohte die Mitarbeiterin mit einer Waffe und forderte Bargeld. Die 34 Jahre alte Frau übergab mehrere Hundert Euro an den Mann mit der Spiderman-Maske. Daraufhin flüchtete der Täter in Richtung Innenstadt.