Horgenzell (dpa/lsw) - Ein betrunkener Mann hat in Horgenzell (Kreis Ravensburg) seine Familie in Panik versetzt und einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die Familie hatte in der Nacht zum Mittwoch angsterfüllt den Notruf der Polizei gewählt, nachdem der 53-Jährige mit einer Waffe in der Hand immer neue Drohungen ausstieß. Die Polizisten rückten mit einem Großaufgebot an und umstellten das Haus, doch erst ein Spezialeinsatzkommando konnte den Mann festnehmen. Der 53-Jährige habe eine Schreckschusswaffe und ein Messer bei sich gehabt, teilte die Polizei mit. Er habe schon mehrmals wegen illegalen Waffenbesitzes vor Gericht gestanden. Seine Familie kam mit dem Schrecken davon.

