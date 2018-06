Radolfzell (dpa/lsw) - Ein bewaffneter Mann hat in Radolfzell am Bodensee (Kreis Konstanz) eine Postfiliale überfallen. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte der Unbekannte am Dienstagabend in der Filiale im Stadtteil Böhringen eine Angestellte mit einer Pistole und forderte Geld. Anschließend flüchtete der Räuber mit dem Bargeld. Zur Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben. Die Angestellte überstand den Überfall unverletzt.