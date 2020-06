Bewaffnete nehmen Autofahrer sein nigelnagelneues Cabrio ab

Unbekannte haben einen Autofahrer in Calw mit Gewehr und Messer bedroht und sind dann mit dem nigelnagelneuen Cabrio ihres Opfers davongebraust. Nach Angaben der Polizei hatten die beiden Täter dem Autofahrer am frühen Mittwochmorgen aufgelauert. Der Mann wollte gerade in seinen rund 70 000 Euro teuren, fabrikneuen Wagen steigen, als die Unbekannten zuschlugen. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber blieb zunächst erfolglos.

Pressemitteilung