Bewährungsstrafe für Dieb von kirchlichen Kunstobjekten

Die Eisdiele Rino in Ochsenhausen ist weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannt. Neben seinen Eisspezialitäten ist der Drive-in des Eiscafés ein Grund dafür. Wer sich bei Rino ein Eis holen möchte, kann bequem mit seinem Auto in den Drive-in fahren, seine Bestellung aufgeben, sein Eis in Empfang nehmen, bezahlen und weiterfahren – und das ohne aus dem Auto steigen zu müssen.

Bei frühlingshaften Temperaturen und strahlendem Sonnenschein nutzen viele Kunden am Wochenende dieses Angebot.