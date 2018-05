Ein Betrunkener hat in Lörrach wohl aus Übermut einen Böller in den Eingangsbereich eines Polizeireviers geworfen. Verletzt wurde durch die Explosion niemand. Der Schweizer musste nach der Ordnungswidrigkeit am Samstagabend 200 Euro zahlen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach Angaben eines Polizeisprechers war der junge Mann wahrscheinlich durch seinen Rausch übermütig gewesen. Sachschaden sei nicht entstanden.

Polizeimitteilung