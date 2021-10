Betrunkener wird von Auto angefahren

Ein stark alkoholisierter Mann ist zu Fuß an einer Straße in Richtung Wangen im Landkreis Göppingen unterwegs gewesen und dabei von einem Auto angefahren worden. Der 37-Jährige und sein ebenfalls betrunkener Begleiter seien, anstatt den Gehweg oberhalb der Straße zu nehmen, an dieser entlang gelaufen, berichtete die Polizei am Sonntag. Beide trugen dunkle Kleidung.

Ein Auto, das sich den beiden von hinten näherte, streifte den 37-Jährigen am Samstagabend mit dem Spiegel. Er wurde auf die Fahrbahn geschleudert und schwer am Arm verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

© dpa-infocom, dpa:211017-99-626175/2

