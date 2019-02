Betrunkener von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Beim Zusammenprall mit einer Straßenbahn hat sich ein Betrunkener in Mannheim am Donnerstagabend schwer verletzt. Der 51-Jährige hatte in seinem Rausch wohl die auf der Mittelstraße anfahrende Straßenbahn übersehen, wie die Polizei mitteilte. Diese erfasste den Mann und schleuderte ihn zu Boden. Der Verletzte wurde mit Wunden am Kopf und Rippenbrüchen ins Krankenhaus gebracht, schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr. Weil die Bahnlinie zeitweise ausfiel, wurde ein Taxiersatzverkehr eingerichtet.

Mitteilung der Polizei